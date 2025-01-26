Політика

Лукашенко обурився на слова Зеленського про удар по Мозирському НПЗ
26 Січня 2025 12:41
читать на русском →
Олександр Лукашенко / Фото: АР
Олександр Лукашенко / Фото: АР

Олександр Лукашенко заперечує слова українського президента Володимира Зеленського, який стверджував, що білоруський диктатор пропонував йому завдати удару по Мозирському нафтопереробному заводу.

Про це Лукашенко розповів журналістам.

За його словами, коли він почув слова Зеленського, “йому стало погано”. Адже, він, мовляв, не міг сам запропонувати українському президенту завдати удару по “найкращому у світі” НПЗ.

Зеленський, в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, розповів, що Лукашенко у перші дні війни просив вибачення за те, що ракети запускалися з території Білорусі. За словами Зеленського, Лукашенко також стверджував, що намагався відмовити Путіна від нападу, водночас переконуючи українців, що не можна воювати з росіянами. Наприкінці розмови Лукашенко начебто запропонував Україні завдати удару по Мозирському НПЗ.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Січня 2025 14:39

Офіс USAID в Україні отримав наказ призупинити всі проєкти та видатки на них, – Суспільне
26 Січня 2025 16:33

Немає ніякого “мирного плану за 100 днів”, – Єрмак 
26 Січня 2025 14:04

Агенція оборонних закупівель отримала нового керівника
26 Січня 2025 11:00

Журналісти Reuters показали як відбувається процес запуску далекобійних українських дронів
26 Січня 2025 10:24

У 110 бригаді розповіли про ситуації у Великій Новосілці
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки