Лукашенко обурився на слова Зеленського про удар по Мозирському НПЗ

Олександр Лукашенко заперечує слова українського президента Володимира Зеленського, який стверджував, що білоруський диктатор пропонував йому завдати удару по Мозирському нафтопереробному заводу.

Про це Лукашенко розповів журналістам.

За його словами, коли він почув слова Зеленського, “йому стало погано”. Адже, він, мовляв, не міг сам запропонувати українському президенту завдати удару по “найкращому у світі” НПЗ.

Зеленський, в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, розповів, що Лукашенко у перші дні війни просив вибачення за те, що ракети запускалися з території Білорусі. За словами Зеленського, Лукашенко також стверджував, що намагався відмовити Путіна від нападу, водночас переконуючи українців, що не можна воювати з росіянами. Наприкінці розмови Лукашенко начебто запропонував Україні завдати удару по Мозирському НПЗ.