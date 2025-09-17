Лотерею грін-карт хочуть зробити платною

Державний департамент США запропонував встановити збір у розмірі одного долара за реєстрацію в програмі щорічної лотереї, в якій можна отримати посвідку на проживання (грін-карту).

Відповідні поправки пропонується внести до прейскуранта зборів за консульські послуги Бюро з консульських питань Держдепартаменту, повідомляється на сайті Федерального реєстру США.

На думку Держдепу, цей захід дозволить “справедливо розподілити тягар реєстрації в лотереї” між усіма, хто в ній бере участь, а не тільки між переможцями.

У США з 1990 року діє програма, за якою іноземцям щороку випадковим чином роздають 50 тисяч дозволів на проживання (ще п’ять тисяч щорічно виділяють для країн Центральної Америки). Усі попередні роки участь у лотереї була безкоштовною.