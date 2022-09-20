Суспільство

Лікарні на Харківщині пограбовані російськими окупантами – облздрав

20 Вересня 2022 21:39
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Російські військові пошкодили та вивезли багато медичного обладнання з лікарень, які перебували в окупації. Про це в ефірі “Українського радіо Харків” розказав директор обласного Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов, передає Суспільне.

“Намагаємось вікна ставити, де можливо, там, де нема руйнації. Багато закладів зруйновано, розглядаємо інші будівлі, поліклінічні відділення, більш-менш їх обставити обладнанням. На жаль, російські війська дуже багато розбили обладнання і вивезли його. Втрати в технічному плані фактично на 95%”, — сказав Максим Хаустов.

За його словами, найбільше медичної та психологічної допомоги наразі потребують жителі звільнених Куп’янська, Стрілечої, Великого Бурлука та Вовчанська.

Де є загроза обстрілів, там намагаємося евакуювати населення, хворих з лікарень. Медичний персонал є фактично в усіх куточках деокупованих територій. У Балаклію та Ізюм спрямовуються ще окремі бригади

“Зараз на деокупованих територіях, де вже нема загрози обстрілів, вже працюють медичні бригади, йде гуманітарна медична допомога, налагоджується медична система. Питань виникає багато: це і цукровий діабет, і просто психологічна допомога потрібна людям, ми її надаємо”, — заявив Хаустов.


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