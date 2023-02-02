Лаврова, Небензю та Конашенкова викликають до суду

Тимірязівський районний суд Москви виписав повістки для міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, офіційного представника Міноборони РФ генерал-майора Ігоря Конашенкова та постійного представника Росії в ООН Василя Небензі. Їх просять з’явитися до суду як свідків у справі автора Telegram-каналу «Протестний МГУ» Дмитра Іванова, якого звинувачують у поширенні фейків про Російську армію.

Фотографії повідомлень для Лаврова, Небензі та Конашенкова опублікувала у соцмережах адвокат обвинуваченого Марія Ейсмонт. У повістках зазначено, що чиновників просять з’явитися до суду як свідки.

У прес-службі Тимірязєвського суду підтвердили інформацію про повістки та додали, що Лаврова, Небензю та Конашенкова захотів викликати до суду захист обвинуваченого.

Справа заведена через пости Іванова в «Протестному МГУ» про скоєні російськими військовими злочини в Україні.