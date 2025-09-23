Китайське вантажне судно помічене в окупованому Севастополі, попри санкції

Китайське контейнерне судно Heng Yang 9, що ходить під панамським прапором, неодноразово заходило до порту Севастополя в окупованому Криму, який перебуває під західними санкціями з 2014 року. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських посадовців.

За даними Офісу президента України, судно, яке належить Guangxi Changhai Shipping Company, відвідало кримський порт щонайменше тричі протягом останніх місяців. Зокрема, воно перебувало в Севастополі з 19 по 22 червня та 15 серпня намагалося завантажити понад сотню контейнерів. Після цих візитів корабель заходив у турецькі порти та в Александрію (Єгипет).

Судно, сфотографоване в гавані Севастополя 14 вересня / Фото: Yörük Işık/Airbus

Українська влада вважає, що Росія використовує нову залізничну гілку, відкриту у квітні, для перевезення вантажів із окупованих територій Донеччини та Херсонщини до кримських портів з подальшим експортом.

Представник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Київ висловив рішучий протест та попередив про ризик внесення суден, які заходять в окуповані порти, до санкційних списків. Українське посольство в Китаї також порушувало це питання перед китайським МЗС.

Водночас, за даними FT, судно могло приховувати свої реальні маршрути. Під час двотижневого рейсу у вересні Heng Yang 9 транслювало фальшиві координати, щоб приховати перебування в Чорному морі. Аналіз супутникових знімків Європейського космічного агентства та Lloyd’s List підтвердив розбіжності між сигналами транспондера та фактичним місцезнаходженням судна.

Китайське МЗС не надало коментаря, але раніше заявляло, що радить своїм громадянам і компаніям уникати контактів з окупованими територіями України.