Китай вперше передав зброю РФ – ЗМІ

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ, поінформував країни-члени ЄС про розвідувальні дані, що свідчать про першу постачання зброї з Китаю до Росії для використання в Україні.

Про це інформує Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Боррель зазначив, що надані докази є “переконливими” і свідчать про “смертоносну підтримку” Росії з боку Китаю. Він закликав до введення санкцій і заявив, що ЄС має в своєму арсеналі різноманітні інструменти, включаючи обмеження на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заморожування активів та обмеження на в’їзд. Крім того, Боррель підкреслив важливість прямого діалогу з Китаєм, відзначивши розбіжність між заявленою нейтральною позицією Пекіна та фактичною підтримкою Росії.

За словами одного з джерел, реакція Європи залежатиме від відповіді Китаю на результати розслідування. Дискусії щодо санкцій наразі на початковому етапі.

Нагадаємо, що в кінці вересня Reuters повідомив про випробування нових бойових безпілотників дальнього радіусу дії, розроблених російською компанією “Купол” у Китаї для використання в Україні. Відомо, що сім безпілотників були доставлені з Китаю до Росії, зокрема два типи Garpiya-3, здатні нести вибухові пристрої на відстань до 2000 км.

Європейський чиновник заявив, що хоча немає прямих доказів участі китайського уряду, малоймовірно, що такі дії відбувалися без його відома. США також розглядають введення санкцій. Якщо підтвердяться ці повідомлення, це буде порушенням обіцянок Китаю зберігати нейтральну позицію та надавати допомогу Росії у веденні війни проти України.