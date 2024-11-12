Китай назвав відправку північнокорейських військ на війну “власною справою” Росії та КНДР

Залучення північнокорейських військ у війні проти України Китай назвав “власною справою” Росії та КНДР.

З такою заявою виступив офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь, повідомляють росЗМІ.

“Що стосується двосторонніх контактів і співробітництва між КНДР та РФ, ми неодноразово заявляли про свою позицію – це їхня власна справа”, – відповів він на брифінгу, коментуючи питання журналіста стосовно ратифікації російсько-корейського договору про “всеосяжне стратегічне партнерство”.

Сьогодні Північна Корея ратифікувала договір про “всеосяжне стратегічне партнерство” з Росією.

Серед іншого, як повідомляли, договір РФ і КНДР передбачає створення військового союзу. ЗМІ писали, що договір містить секретний пункт, який дозволяє КНДР відправляти своїх солдатів на війну проти України.