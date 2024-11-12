Політика

Китай назвав відправку північнокорейських військ на війну “власною справою” Росії та КНДР
12 Листопада 2024 12:05
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китай, кндр, росія
Речник МЗС КНР Лінь Цзянь / Courtesy of China's Ministry of Foreign Affairs

Залучення північнокорейських військ у війні проти України Китай назвав “власною справою” Росії та КНДР.

З такою заявою виступив офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь, повідомляють росЗМІ.

“Що стосується двосторонніх контактів і співробітництва між КНДР та РФ, ми неодноразово заявляли про свою позицію – це їхня власна справа”, – відповів він на брифінгу, коментуючи питання журналіста стосовно ратифікації російсько-корейського договору про “всеосяжне стратегічне партнерство”.

Сьогодні Північна Корея ратифікувала договір про “всеосяжне стратегічне партнерство” з Росією.

Серед іншого, як повідомляли, договір РФ і КНДР передбачає створення військового союзу.  ЗМІ писали, що договір містить секретний пункт, який дозволяє КНДР відправляти своїх солдатів на війну проти України.


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