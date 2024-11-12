Політика

КНДР ратифікувала договір “про всеосяжне стратегічне партнерство” з РФ
12 Листопада 2024 08:38
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кндр, росія
Володимир Путін та Кім Чен Ин підписують договір про всеосяжне стратегічне партнерство / Фото: KCNA

Північна Корея ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, повідомило агентство Корейське центральне інформаційне агентство.

Відповідний указ підписав 11 листопада 2024 року “голова державних справ КНДР” (таку посаду обіймає Кім Чен Ин), йдеться у повідомленні.

Договір набуде чинності з моменту обміну ратифікаційними грамотами.

Договір “про всеосяжне стратегічне партнерство” між Росією і КНДР було підписано 19 червня 2024 року під час візиту Володимира Путіна в Пхеньян. Держдума ратифікувала його 24 жовтня.

Серед іншого, як повідомляли, договір РФ і КНДР передбачає створення військового союзу.  ЗМІ писали, що договір містить секретний пункт, який дозволяє КНДР відправляти своїх солдатів на війну проти України. 


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