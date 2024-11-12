КНДР ратифікувала договір “про всеосяжне стратегічне партнерство” з РФ

Північна Корея ратифікувала договір про всеосяжне стратегічне партнерство з Росією, повідомило агентство Корейське центральне інформаційне агентство.

Відповідний указ підписав 11 листопада 2024 року “голова державних справ КНДР” (таку посаду обіймає Кім Чен Ин), йдеться у повідомленні.

Договір набуде чинності з моменту обміну ратифікаційними грамотами.

Договір “про всеосяжне стратегічне партнерство” між Росією і КНДР було підписано 19 червня 2024 року під час візиту Володимира Путіна в Пхеньян. Держдума ратифікувала його 24 жовтня.

Серед іншого, як повідомляли, договір РФ і КНДР передбачає створення військового союзу. ЗМІ писали, що договір містить секретний пункт, який дозволяє КНДР відправляти своїх солдатів на війну проти України.