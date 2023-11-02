Політика

Кулеба зустрівся з очільником МЗС Туреччини

2 Листопада 2023 18:41
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туреччина, мзс, кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 листопада зустрівся з очільником турецького зовнішньополітичного відомства Хаканом Фіданом. Зокрема сторони обговорили безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні та роботу “зернового коридору”.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter).

“У Берліні я зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Ми зосередилися на безпековій ситуації в Чорноморському регіоні та експорті українського зерна на світові ринки. Ми також обговорили події на Близькому Сході”, — йдеться у дописі Дмитра Кулеби.


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