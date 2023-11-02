Кулеба зустрівся з очільником МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 листопада зустрівся з очільником турецького зовнішньополітичного відомства Хаканом Фіданом. Зокрема сторони обговорили безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні та роботу “зернового коридору”.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter).

“У Берліні я зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Ми зосередилися на безпековій ситуації в Чорноморському регіоні та експорті українського зерна на світові ринки. Ми також обговорили події на Близькому Сході”, — йдеться у дописі Дмитра Кулеби.