Кулеба про перші результати Мюнхенської конференції: “Європа повертається”

На Мюнхенській конференції з безпеки Україна з партнерами обговорює потреби фронту, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«На цих зустрічах ми говоримо про ключові потреби фронту і України – артилерійські снаряди, ППО, далекобійну зброю. І з усіх цих питань є рух вперед. З якихось питань обережніший, з якихось – більший», – сказав він.

Кулеба зазначив, що з міністрами закордонних справ «Групи семи» (G7) обговорив нарощення виробництво та постачання зброї та снарядів для України.

«Найважливіший висновок вчорашнього дня сформую таким чином – «Європа повертається». Ми бачимо, що ухвалені стратегічні рішення щодо нарощення виробництва озброєнь, щодо спрямування більшої кількості з Європи до України. Друге, що Європа усвідомила – режим Путіна становить загрозу всій Європі. Це дуже важливо, бо з цього починається ухвалення важливих рішень», – додав міністр.

Щодо допомоги від США Кулеба наголосив, що «триває процес ухвалення законопроєкту по фінансування допомоги». Також, за словами глави МЗС, «є рух у питанні використання заморожених активів РФ на користь України».