Кулеба порекомендував Медведєву меньше пити горілку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба слідом за главою Міноборони країни Олексієм Резніковим закликав Захід не покладати надмірних сподівань на очікуваний контрнаступ ЗСУ.

“Не ставтеся до цього наступу як до останнього, тому що ми не знаємо, чим воно закінчиться. Якщо ми в ході цього контрнаступу зможемо звільнити наші території, ви скажете в результаті: так, воно було останнім. Але якщо ні, це буде означати, що нам треба готуватися до наступного контрнаступу”, – наголосив Кулеба в інтерв’ю газеті Bild.

Він також прокоментував агресивну риторику та підозрілу активність у соцмережі екс-президента РФ Дмитра Медведєва.

«Медведєв повинен пити менше горілки перед тим, як заходити в Telegram. Це все, що я можу про це сказати. Я думаю, що це не варто коментувати. Він відіграє певну роль у характері стратегічних комунікацій Росії», – відповів Кулеба на відповідне питання.