Куйбишевський НПЗ зупинив первинну установку після атаки безпілотника, – Reuters

На Куйбишевському нафтопереробному заводі зупинили КДУ-5, одну з двох установок первинної переробки, втративши половину своїх потужностей після атаки безпілотника.

Про це повідомили Reuters два джерела в нафтової галузі РФ.

Потужність зупиненої установки КДУ-5 становить 9500 метричних тонн на добу (70 000 барелів на добу), що становить близько половини потужності всього заводу.

Як пише видання, у 2023 році Куйбишевський завод був 29-м нафтопереробним заводом Росії за обсягом виробництва. На нього припадало 1,34% від загального обсягу перероблення нафти, він переробив 3,687 млн тонн сирої нафти і виробив 624 тисячі тонн бензину.