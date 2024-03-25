Економіка

Куйбишевський НПЗ зупинив первинну установку після атаки безпілотника, – Reuters

25 Березня 2024 16:52
читать на русском →
росія, нафта
Пожежа на Куйбишевському НПЗ в Самарі / Фото: ТГ-канал ASTRA

На Куйбишевському нафтопереробному заводі зупинили КДУ-5, одну з двох установок первинної переробки, втративши половину своїх потужностей після атаки безпілотника.

Про це повідомили Reuters два джерела в нафтової галузі РФ.

Потужність зупиненої установки КДУ-5 становить 9500 метричних тонн на добу (70 000 барелів на добу), що становить близько половини потужності всього заводу.

Як пише видання, у 2023 році Куйбишевський завод був 29-м нафтопереробним заводом Росії за обсягом виробництва. На нього припадало 1,34% від загального обсягу перероблення нафти, він переробив 3,687 млн тонн сирої нафти і виробив 624 тисячі тонн бензину.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
25 Березня 2024 17:52

Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії

25 Березня 2024 18:22

Теракт у Підмосков’ї справа рук “ІДІЛ” і крапка, – Білий дім
25 Березня 2024 16:35

Росіяни били по Києву протикорабельними ракетами “Циркон”, – Defense Express
25 Березня 2024 14:57

Росія знову вдарила по Вовчанську, загинув чоловік
25 Березня 2024 14:39

У Харкові достроково завершують опалювальний сезон

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки