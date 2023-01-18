Суспільство

Кримчанина змусили зафарбувати прапори України, ЄС та США на своєму гаражі

18 Січня 2023 11:10
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У Сімферополі чоловіка змусили зафарбувати прапори України, ЄС та США на його гаражі після скарги проросійського блогера Олександра Таліпова, який опублікував інформацію про це у своєму телеграм-каналі.

Повідомлялося, що у Сімферополі чоловік розфарбував свій гараж прапорами України, ЄС та США. Пізніше Таліпов опублікував відео із чоловіком, який представився Володимиром Суботіним. Він публічно вибачився за те, що «розфарбував гараж в українське забарвлення» та заявив, що «хоче зафарбувати». 17 січня у телеграм-каналі Таліпова з’явилося відео, на якому чоловік зафарбовує прапори України, ЄС та США у своєму гаражі.

Російські правоохоронці публічно не повідомляли про цей інцидент.


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