Політика

Кремль назвав “вкидом” інформацію про переговори з Україною про відмову від атак по енергетичним об’єктах
30 Жовтня 2024 14:17
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Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечує, що Москва і Київ ведуть переговори про взаємне припинення ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють росЗМІ.

“Зараз дуже багато вкидань, які не мають жодного стосунку до реалій. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці вкидання здійснюють, ось такі публікації випускають”, – сказав Пєсков.

Видання Financial Times 29 жовтня написало, що Москва і Київ ведуть попередні обговорення про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за посередництва Катару. Газета підкреслювала, що йдеться про дуже ранні обговорення.


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