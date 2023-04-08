Суспільство

Коригувальнику ракетних ударів по школах у Миколаєві загрожує 8 років ув’язнення

8 Квітня 2023 15:41
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сбу, зрадник

Служба безпеки зібрала докази вини коригувальника ворожих обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини. Коригувальником виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру.

Саме за його «наводкою» російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані, повідомили в СБУ.

Зловмисника затримали у серпні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 8 років ув’язнення.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення російська воєнна розвідка дистанційно залучила його до негласної співпраці. У поле зору гру він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором. На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).


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