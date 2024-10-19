Korea Times: Північна Корея вирішила відправити близько 10 000 солдатів для підтримки Росії в Україні

Служба розвідки Південної Кореї підтвердила в п’ятницю, що Північна Корея вирішила відправити близько 10 000 військовослужбовців для підтримки Росії у війні проти України і вже почала розгортання, пише Korea Times.

Підтвердження Національної розвідувальної служби (NIS) надійшло після того, як президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду з питань безпеки на тлі зростаючих припущень про те, що Північна Корея може надати своїх солдатів для участі у війні Росії в Україні.

Після наради NIS заявила, що підтвердила «початок прямої участі Півночі» у війні в Україні, дізнавшись, що війська Півночі були перекинуті на борт транспортних кораблів ВМФ Росії.

NIS також заявила, що підтвердила, що з 8 по 13 жовтня Пхеньян почав перекидати в Росію своїх бійців спецпризначенців.

За даними NIS, на першому етапі було перевезено близько 1500 північнокорейських солдатів з використанням чотирьох десантних кораблів і трьох суден супроводу, що належать Росії.

Ці війська були перекинуті з районів, розташованих поблизу північних міст Чонджин, Хамхун і Мусудан, до Владивостока. У NIS заявили, що очікують, що незабаром почнеться другий етап транспортування.

Джерело в розвідці Сеула повідомило, що Північна Корея, як очікується, направить на війну в Україні загалом 12 000 військовослужбовців, включно з військовослужбовцями з найбільш елітних військових підрозділів країни.

Північнокорейські війська, перекинуті в Росію, були розміщені в різних місцях на Далекому Сході, включно з Владивостоком, Уссурійськом, Хабаровськом і Благовєщенськом, де вони наразі інтегровані з російськими військовими підрозділами.

За даними спецслужб, їм видано російську військову форму і зброю.

Крім того, їм видали фальшиві посвідчення особи, що маскують їх під місцевих жителів, очевидно, для того, щоб приховати їхню участь у бойових діях і представити їх як частину російських військ.

За словами представників NIS, після завершення адаптаційної підготовки їх відправлять на передову.

Ключовим доказом, запропонованим NIS, стала фотографія північнокорейського солдата, зроблена в Україні.

NIS заявила, що використала технологію штучного розпізнавання облич на зображенні та ідентифікувала людину як північнокорейського ракетного техніка, який супроводжував лідера Північної Кореї Кім Чен Ина під час відвідування заводу з виробництва тактичних ракет 28 серпня минулого року.

Президентська канцелярія Сеула заявила, що Південна Корея від самого початку уважно стежила за пересуванням військ Північної Кореї в Росію в координації зі своїми союзниками та продовжуватиме стежити за ситуацією і вживатиме всіх необхідних заходів на випередження.

Перекидання військ Північної Кореї є важливою подією у військовій співпраці між Москвою і Пхеньяном, крім їхньої торгівлі зброєю, яка вже зазнає критики з боку міжнародного співтовариства.

Москва і Пхеньян нещодавно зміцнили тісніші зв’язки: президент Володимир Путін і північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали новий договір про партнерство, що включає пункт про взаємну оборону, під час саміту в Пхеньяні в червні.

У четвер президент України Володимир Зеленський послався на дані української розвідки, згідно з якими північнокорейський персонал уже розміщений на окупованих Росією українських територіях, і ще 10 000 військовослужбовців готові вступити в бій.

Зеленський припустив, що Росія розраховує на північнокорейські сили, щоб компенсувати значні втрати у військах, оскільки багато молодих росіян прагнуть уникнути призову в армію.

Після заяви NIS генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції в Брюсселі, що організація перебуває в «тісному контакті з усіма нашими партнерами, зокрема з Республікою Корея», щодо розвитку подій між Північною Кореєю та Росією, але наголосив, що Організації Північноатлантичного договору потрібні додаткові підтвердження, щоб зробити висновок.

У своїй відповіді на запит інформаційного агентства Yonhap Рютте підкреслив, що Північна Корея допомагає розпалювати агресію Росії проти України, навіть якщо вона фізично не перебуває на полі бою, допомагаючи Москві.

Представник Європейського союзу також заявив, що він стежить за розвитком подій у зв’язку з російсько-північнокорейськими зв’язками і «готовий вжити заходів», включно з додатковими санкціями, якщо звинувачення підтвердяться.

У заяві, направленій агентству Yonhap, прес-секретар ЄС Пітер Стано сказав: «Продовження військової підтримки КНДР агресивної війни Росії проти України отримає відповідну відповідь».