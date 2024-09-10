Конструктор сайтів Wix заблокує акаунти користувачів із Росії

Платформа для створення сайтів Wix припинить надавати послуги резидентам Росії з 12 вересня, повідомив центр підтримки компанії.

“Відповідно до нових правил ми зобов’язані обмежити доступ до сервісів Wix для жителів Росії з 12 вересня 2024 року, і заблокувати їхні акаунти. З цієї дати ви більше не зможете отримати доступ до свого облікового запису Wix або будь-яких послуг, які ми надаємо”, – йдеться в повідомленні.

Центр підтримки Wix зазначив, що блокування торкнеться і безкоштовних, і преміум-акаунтів. Після блокування сайти, створені за допомогою платформи, будуть зняті з публікації.

Конструктор сайтів Wix був заснований у 2006 році в Ізраїлі. Сервіс надає безкоштовні шаблони, хостинг, пошукову оптимізацію та інші послуги для сайтів.