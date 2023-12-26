Комітет турецького парламенту підтримав вступ Швеції до Альянсу

У вівторок, 26 грудня комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс.
Про це пише АР.
У вівторок, 26 грудня комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс.
Про це пише АР.
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