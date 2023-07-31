Суспільство

Командири “Азова” готуються брати участь у бойових діях

31 Липня 2023 14:20
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П’ятеро командирів полку “Азов”, які повернулися із Туреччини до України, готуються піти на фронт, сказав в інтерв’ю “Українській правді” командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.

На питання, чи існує заборона на участь у бойових діях для командирів “Азова”, Півненко відповів, що такої заборони немає.

За його словами, командири “Азова” “готуються і виконуватимуть завдання, як і всі інші”.

“Залежно від обстановки, яка складається на фронті. Можливо, і протягом місяця. Поживемо-побачимо, життя покаже”, – сказав він.


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