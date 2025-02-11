Спорт

Колишню українську сумоїстку Давидко засудили до 12 років за допомогу армії РФ
11 Лютого 2025 17:42
читать на русском →

Колишню українську спортсменку з Криму заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пособництво державі-агресору.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Засуджена – багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року виступала у складі збірної РФ. За даними слідства, у 2023 році вона заснувала волонтерський рух у тимчасово окупованому Криму та збирала кошти на потреби російських військових, зокрема для підрозділів, що воювали в Бахмуті.

Мова йдеться про сумоїстку Ольгу Давидко.

Ольга Давидко

Крім того, вона поширювала проросійські наративи у медіа, закликаючи допомагати армії РФ та підтримувати її дії проти України.

Суд визнав її винною та призначив 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Лютого 2025 20:40

Міноборони розкрило деталі нового контракту для українців 18−24 років
11 Лютого 2025 17:13

Україна може запропонувати РФ “прямий обмін” Курщини на окуповані території, – Зеленський
11 Лютого 2025 16:54

КНДР передала Росії 200 артсистем і планує продовжувати поставки, – Yonhap
11 Лютого 2025 15:03

В Україні створять полігон для тестування нових технологій розмінування з використанням ШІ
11 Лютого 2025 14:31

Рада підтримала закупівлю російських ядерних реакторів за 1 млрд доларів для добудови Хмельницької АЕС
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
усі думки