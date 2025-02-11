Колишню українську сумоїстку Давидко засудили до 12 років за допомогу армії РФ

Колишню українську спортсменку з Криму заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пособництво державі-агресору.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Засуджена – багаторазова чемпіонка Європи та світу із сумо, яка з 2016 року виступала у складі збірної РФ. За даними слідства, у 2023 році вона заснувала волонтерський рух у тимчасово окупованому Криму та збирала кошти на потреби російських військових, зокрема для підрозділів, що воювали в Бахмуті.

Мова йдеться про сумоїстку Ольгу Давидко.

Ольга Давидко

Крім того, вона поширювала проросійські наративи у медіа, закликаючи допомагати армії РФ та підтримувати її дії проти України.

Суд визнав її винною та призначив 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.