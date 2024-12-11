Колишній міністр оборони Південної Кореї намагався вчинити самогубство

Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хон, якого утримують під вартою за підозрою в державній зраді, намагався вчинити самогубство. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на представника слідчого ізолятора.

Спроба виявилася невдалою, і після надання медичної допомоги ексчиновника повернули до камери. Його стан наразі стабільний.

Кім Йон Хон опинився під слідством після того, як порадив президенту Юн Сук Йолю оголосити в країні воєнний стан через політичну кризу. Попри те, що ексміністр взяв на себе відповідальність за це рішення та подав у відставку, проти нього висунули звинувачення у держзраді.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї несподівано оголосив воєнний стан, пояснюючи це “антидержавною діяльністю” опозиції та її зв’язками з Північною Кореєю. Однак вже за шість годин парламент проголосував за скасування цього рішення, а перед будівлею зібралися тисячі демонстрантів, які вимагали відставки глави держави.