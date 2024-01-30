КНДР запустила крилаті ракети в море

Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у море біля свого західного узбережжя.

Про це повідомили військові Південної Кореї, пише Суспільне з посиланням на Reuters.

Вони відзначили про третє випробування крилатих ракет Пхеньяном менш ніж за тиждень.

Ракети були запущені близько 7 ранку за місцевим часом, йдеться в заяві Об’єднаного комітету начальників штабів.

Зазначається, що розвідувальні служби Південної Кореї та США уважно стежать за ситуацією.

Запуск стався на тлі зростання напруженості на Корейському півострові та після чергового обстрілу крилатих ракет, випущеного Пхеньяном біля його східного узбережжя в неділю.

Минулого тижня державні ЗМІ Північної Кореї KCNA повідомили, що країна випробувала нову стратегічну крилату ракету.