КНДР погрожує вдарити по авіаносцю, який прибув із США

КНДР засудила прибуття американського авіаносця «Рональд Рейган» до Південної Кореї і пригрозила завдати удару по всіх стратегічних активах США, розміщених на Корейському півострові.

Про це йдеться в повідомленні північнокорейського державного інформагентства KCNA.

В ньому зазначається, що візит авіаносця «свідчить про те, що плани Сполучених Штатів із ядерного нападу на КНДР та їх реалізація досягли найсерйознішої фази», через що загроза спалаху ядерної війни стала як ніколи високою.

«Це неприхована військова провокація, яка доводить ситуацію до безповоротних катастрофічних обставин», – ідеться в коментарі KCNA.

У виданні заявили, що ядерна доктрина КНДР дозволяє їй застосовувати ядерну зброю першою, якщо по ній буде завдано ядерний удар «чи буде встановлено, що застосування проти неї ядерної зброї є неминучим».

«Найпотужніший і швидкий перший удар КНДР буде завдано засобам «розширеного стримування» (бойові кораблі ВМС США з ядерною зброєю – ред.), а також по базах зла на Корейському півострові і навколо нього», – наголошується в повідомленні.