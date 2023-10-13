Суспільство

КНДР погрожує вдарити по авіаносцю, який прибув із США

13 Жовтня 2023 07:27
читать на русском →
корея

КНДР засудила прибуття американського авіаносця «Рональд Рейган» до Південної Кореї і пригрозила завдати удару по всіх стратегічних активах США, розміщених на Корейському півострові.

Про це йдеться в повідомленні північнокорейського державного інформагентства KCNA.

В ньому зазначається, що візит авіаносця «свідчить про те, що плани Сполучених Штатів із ядерного нападу на КНДР та їх реалізація досягли найсерйознішої фази», через що загроза спалаху ядерної війни стала як ніколи високою.

«Це неприхована військова провокація, яка доводить ситуацію до безповоротних катастрофічних обставин», – ідеться в коментарі KCNA.

У виданні заявили, що ядерна доктрина КНДР дозволяє їй застосовувати ядерну зброю першою, якщо по ній буде завдано ядерний удар «чи буде встановлено, що застосування проти неї ядерної зброї є неминучим».

«Найпотужніший і швидкий перший удар КНДР буде завдано засобам «розширеного стримування» (бойові кораблі ВМС США з ядерною зброєю – ред.), а також по базах зла на Корейському півострові і навколо нього», – наголошується в повідомленні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Жовтня 2023 07:07

Росіянам вдалось захопити 4,5 квадратних кілометра території навколо Авдіївки 
12 Жовтня 2023 20:30

Уряд Естонії схвалив законопроєкт про використання заморожених активів РФ
12 Жовтня 2023 19:34

ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців
12 Жовтня 2023 19:11

Росіяни вбили на Донеччині 11-річну дитину
12 Жовтня 2023 18:50

Окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку та намагаються відновити позиції на Запоріжжі, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки