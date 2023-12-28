Політика

Кім Чен Ин наказав армії прискорити підготовку до війни — Reuters

28 Грудня 2023 08:02
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корея

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїм військовим, виробникам боєприпасів та сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безпрецедентними конфронтаційними кроками з боку США. Про це повідомляє Reuters.

Говорячи про напрямки політики на наступний рік на ключовому засіданні керівної партії КНДР у середу, 27 грудня, Кім також заявив, що Пхеньян розширить стратегічне співробітництво з “антиімперіалістичними незалежними” країнами, повідомило інформаційне агентство Північної Кореї ЦТАК.

“Він (Кім) поставив бойові завдання перед Народною армією і секторами виробництва боєприпасів, ядерної зброї та цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни”, – йдеться у повідомленні ЗМІ КНДР.

Північна Корея розширює зв’язки, зокрема, з Росією. Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні зброї Москві для війни проти України, в той час як Росія надає технічну підтримку КНДР у розвитку її військового потенціалу.

Кім також виклав економічні цілі на 2024 рік, назвавши його “вирішальним роком” для виконання п’ятирічного плану розвитку країни.

“Він роз’яснив важливі завдання на новий рік, які необхідно динамічно просувати в ключових промислових секторах”, і закликав до “стабілізації сільськогосподарського виробництва на високому рівні”, йдеться у повідомленні ЗМІ країни.


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