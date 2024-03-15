Кримінал

Кількість загиблих внаслідок атаки на Одесу зросла до 16

15 Березня 2024 16:30
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В Одесі в результаті сьогоднішніх російських ракетних ударів збільшилася кількість загиблих. Вже відомо про шістнадцять жертв.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер в етері телемаратону “Єдині новини”.

За словами чиновника, станом на зараз вже відомо про 16 загиблих. Крім того, до лікарень було направлено загалом 55 одеситів.

“10 з них “важкі””, – додав очільник адміністрації.

“Тим часом, вже більше 200 одеситів та гостей міста після ворожої атаки здали кров для постраждалих, ще близько сотні людей стоять у чергах біля пунктів прийому”, – додав Кіпер.


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