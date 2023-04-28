Кримінал

Кількість загиблих в Умані зросла до шістьох людей Число загиблих внаслідок удару по Умані збільшилося до шести. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих. Дев’ятеро людей перебувають у лікарні, рятувальна операція триває, повідомляють у Черкаській ОВА. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал