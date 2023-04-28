Кількість загиблих в Умані зросла до шістьох людей

Число загиблих внаслідок удару по Умані збільшилося до шести.
Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.
Дев’ятеро людей перебувають у лікарні, рятувальна операція триває, повідомляють у Черкаській ОВА.
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Число загиблих внаслідок удару по Умані збільшилося до шести.
Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.
Дев’ятеро людей перебувають у лікарні, рятувальна операція триває, повідомляють у Черкаській ОВА.
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