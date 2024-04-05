Кількість загиблих у Запоріжжі зросла до трьох

Росія атакувала Запоріжжя п’ятьма ракетами. Внаслідок російської атаки на обласний центр троє людей загинуло та 13 людей дістали поранень.

“Ворог завдав за останні 2 години п’ять ракетних ударів по місту Запоріжжю. У більшості це цивільна інфраструктура. Зараз є інформація, що пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки, щонайменше 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Остання інформація – три людини загинули. 13 осіб доставлено до нашої лікарні, з яких чотири перебувають у важкому стані”, – розповів очільник ЗОВА Іван Федоров.

На місцях продовжують працювати поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста.