Канцлер Австрії проти передачі заморожених російських активів на зброю для України

Канцлер Австрії виступив проти можливості використання грошей від заморожених російських активів для фінансування зброї для України.

Про це він заявив самітом лідерів ЄС.

Карл Негаммер заявив, що Відень підтримує ідею використання цих коштів на відбудову України, але проти їх використання на фінансування військової допомоги.

“Для нас як для нейтральної держави має бути забезпечено, щоб гроші, де ми даємо згоду, не передавали на зброю і боєприпаси. Спочатку обговорювалось, що вони будуть інвестовані у відбудову в Україні. Цю пропозицію я вважаю розумною”, – зазначив канцлер Австрії.