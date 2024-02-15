Канада посилить східний фланг НАТО

Зараз країна в терміновому порядку закуповує нові засоби для канадських військ, які будуть розгорнуті разом з НАТО в Латвії.

Про це заявив міністр оборони Канади Вільям (Білл) Блер перед засіданням міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 15 лютого, передає Суспільне.

Блер оголосив, що Канада завершила закупівлю засобів протиповітряної оборони для членів канадських збройних сил в Латвії і купує систему протиповітряної оборони RBS 70 NG, інвестувавши в неї приблизно 227 мільйонів доларів. Після введення в експлуатацію ця система ППО захищатиме війська від повітряних загроз, в тому числі від літаків, гелікоптерів і безпілотників, і посилить обороноздатність бойової групи в цілому.

Також Блер оголосив про те, що Канада завершила закупівлю нового обладнання для боротьби з безпілотниками, яке дозволить канадським солдатам в Латвії виявляти, стримувати і захищатися від малих безпілотників, які намагатимуться завдати їм шкоди.

“Інвестувавши близько 46 мільйонів доларів, ми забезпечуємо наші війська системами, які можуть націлюватись на ці дрони, вступати з ними в бій і знищувати їх”, — сказав міністр.

Він також повідомив, що нещодавно Канада також завершила термінове укладання контрактів на протитанкову зброю, про що було оголошено раніше в грудні. Канадські військовослужбовці сказали, що вони потребують цього обладнання якнайшвидше з огляду на мінливе середовище безпеки на східному фланзі НАТО. За словами Блера, очікується, що вони отримають ці засоби пізніше цього року.

Усі три закупівлі визначені як невідкладні оперативні потреби. Це перший раз, коли Канада використовує цей механізм в рамках нашого законодавства про закупівлі з часів війни в Афганістані, пояснив Блер.

“Це оборонні закупівлі, які здійснюються по-іншому, і це один зі способів, яким ми посилюємо присутність Канади в Латвії”, — сказав міністр.

За його словами, до 2026 року Канада більш ніж удвічі збільшить у Латвії свою військову присутність і оперативне забезпечення — до 2200 військових.

Блер наголосив, що як член-засновник НАТО Канада непохитно підтримує принцип ефективної оборони.

“І зараз, коли ми відзначаємо 75-ту річницю НАТО, ми демонструємо світові нашу спроможність, єдність і рішучість”, — додав він.

Цього тижня міністри країн оборони НАТО зібралися на зустріч у Брюсселі. Зокрема, обговорюється підтримка України у боротьбі з російськоб агресією.