Каллас заявила, що РФ не хоче миру в Україні

В Україні немає миру, оскільки Росія не прагне до нього, а Володимир Путін відмовляється від мирних переговорів.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас.

«Немає сенсу натискати на Зеленського, щоб той погодився на переговори, коли Путін не хоче вести діалог. Ми не можемо говорити про миротворців в Україні, коли миру не існує. Чому його немає? Тому що Росія не хоче миру», — зазначила Каллас.

За її словами, Росія не змінила своїх цілей, і підтримка України зараз коштує значно менше, ніж майбутні наслідки війни.

«Ми маємо бути чесними з собою у цьому питанні. Що ми насправді робимо зараз?» — додала вона.

Каллас також підкреслила, що країни ЄС, які підписали з Україною двосторонні угоди про гарантії безпеки, повинні чітко визначити, що саме ці гарантії передбачають.

«Важливе питання: що насправді містять гарантії безпеки? Якщо це не війська чи далекобійна зброя, що насправді захищатиме вас, коли на вас нападе ворог? Чи готові ці країни ЄС реально діяти, щоб їхні гарантії не були лише порожніми словами?» — зазначила вона.

Також Каллас наголосила, що Євросоюз не має недооцінювати свої сили та переоцінювати потужність Росії.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб зміцнити Україну зараз, адже чим сильніша вона на полі бою, тим сильніша вона буде за столом переговорів — якщо до нього дійде», — підсумувала високопосадовиця ЄС.