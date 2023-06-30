Політика

Кабмін затвердив Думу новим головою АРМА

30 Червня 2023 16:35
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арма

Кабмін затвердив екс-заступника голови Чернігівської ОДА Олену Думу головою Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Днями вона перемогла у конкурсі, проте незабаром член комісії з відбору Дмитро Остапенко відкликав голос за Думу.

Він заявив, що не мав на момент голосування повної інформації про кандидата, яка “має вирішальне значення і яка його приголомшила”, а комісію звинуватив у порушенні процедури голосування та закликав провести повторне голосування.

За даними УП, на голосуванні наполягав прем’єр Денис Шмигаль.

Напередодні посли країн G7 висловили застереження щодо процедури, за якою Думу визнали переможцем конкурсу на главу АРМА. Вибір конкурсу також викликав різко негативну реакцію у експертної спільноти


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