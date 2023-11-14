Економіка

Кабмін виділив 3 млн грн на новий табір для російських військовополонених

14 Листопада 2023 14:18
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полон

Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла про новий табір для російських військовополонених: чому виникла потреба в ньому, де взяли фінанси та чим займаються полонені.

Про це Висоцька говорила в ефірі “Суспільне. Спротив“.

“З початку повномасштабного вторгнення ми організували один табір [для російських військових]. Але він щільно наповнюється, тому є потреба створити ще один. Наразі наше міністерство працює над цим”, — говорить заступниця міністра.

Вона нагадала, що перший табір в Україні облаштували на базі однієї з колишніх колоній. Протягом першого року вторгнення кількість полонених постійно змінювалась, кожні 2 тижні відбувалися обміни, тому видатки на полонених не можна було поділити на якесь конкретне число. Через те, що обмінів давно не було, зросла кількість полонених росіян. А Женевські конвенції мають дуже високі стандарти їх утримання.

“Я думаю що в історію цієї страшної війни увійде те, що Україна виконала всі вимоги конвенцій”, — додає посадовиця.

Щоби швидко організувати другий табір, Кабмін виділив трохи більш як 3 млн грн із резервного фонду. Це потрібно, аби до кінця року Мін’юст зміг зробити проєктно-кошторисну роботу, придбати необхідне обладнання для ще одного табору.

“Також ми постійно просимо про допомогу Міжнародний червоний хрест, місію ООН і інші організації. Вони таким чином показують і Росії, що з полоненими треба поводитися цивілізовано”, — зауважує заступниця міністра юстиції.

Чиновниця розказала, що полонені в таборі займаються деревообробкою. Ця праця оплачується. Кошти вони витрачають у таборі, щоб не вивозити під час обміну. Росіяни можуть купити солодощі або книжки, побутові речі не передбачені Женевською конвенцією.


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