Економіка

Кабмін схвалив рішення, необхідне для підписання угоди між Україною та США
26 Лютого 2025 20:01
читать на русском →
Засідання Уряду / Фото: Кабінет міністрів України
Засідання Уряду / Фото: Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів України 26 лютого схвалив рішення, необхідне для підписання угоди зі Сполученими Штатами щодо використання корисних копалин.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, ухвалені документи забезпечать подальший розвиток співпраці у цій сфері.

За його словами, в угоді враховані всі зобов’язання України в межах євроінтеграційного процесу, тож вона не суперечитиме європейським стандартам та нормам.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди.

“Президент Зеленський приїде в пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми підпишемо угоду, це буде велика угода”, — сказав Трамп.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Лютого 2025 19:16

Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона
26 Лютого 2025 20:28

Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил
26 Лютого 2025 18:08

Україна почала збивати російські “Шахеди” FPV-дронами
26 Лютого 2025 17:23

Росіяни почали застосовувати нові невідомі дрони-камікадзе проти України (фото)
26 Лютого 2025 16:57

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Туапсинського НПЗ та двох військових аеродромів у Криму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки