Кабмін схвалив рішення, необхідне для підписання угоди між Україною та США

Кабінет міністрів України 26 лютого схвалив рішення, необхідне для підписання угоди зі Сполученими Штатами щодо використання корисних копалин.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, ухвалені документи забезпечать подальший розвиток співпраці у цій сфері.

За його словами, в угоді враховані всі зобов’язання України в межах євроінтеграційного процесу, тож вона не суперечитиме європейським стандартам та нормам.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди.

“Президент Зеленський приїде в пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми підпишемо угоду, це буде велика угода”, — сказав Трамп.