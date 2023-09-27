Кабмін призначив нових заступників міністра оборони України

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, Кабміном призначено:

Джигира Юрія Анатолійовича заступником міністра оборони України – в минулому заступник міністра фінансів України ;

заступником міністра оборони України – в минулому заступник міністра фінансів України ; Калмикову Наталію Фернандівну заступником міністра оборони України – виконавчий директор Українського ветеранського фонду;

заступником міністра оборони України – виконавчий директор Українського ветеранського фонду; Черногоренко Катерину Леонідівну заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Черногоренко зараз є радником міністра цифровізації Федорова.

6 вересня Верховна Рада призначила міністром оборони Рустема Умерова. За день до цього парламент звільнив із цієї посади Олексія Резнікова, який очолював відомство з листопада 2021 року. Умеров із вересня 2022-го керував Фондом держмайна.

18 вересня уряд звільнив усіх заступників міністра оборони України: Віталія Дейнегу, Ганну Маляр, Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка.