Суспільство

Кабмін призначив нових заступників міністра оборони України

27 Вересня 2023 18:50
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кадри, міноборони

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, Кабміном призначено:

  • Джигира Юрія Анатолійовича заступником міністра оборони України – в минулому заступник міністра фінансів України ;
  • Калмикову Наталію Фернандівну заступником міністра оборони України – виконавчий директор Українського ветеранського фонду;
  • Черногоренко Катерину Леонідівну заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Черногоренко зараз є радником міністра цифровізації Федорова.

6 вересня Верховна Рада призначила міністром оборони Рустема Умерова. За день до цього парламент звільнив із цієї посади Олексія Резнікова, який очолював відомство з листопада 2021 року. Умеров із вересня 2022-го керував Фондом держмайна.

18 вересня уряд звільнив усіх заступників міністра оборони України: Віталія Дейнегу, Ганну Маляр, Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка.


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