Суспільство

Кабмін призначив нового голову правління Укрзалізниці 
21 Жовтня 2024 13:35
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укрзалізниця
Олександр Перцовський / Укрзалізниця

Новим головою правління АТ “Укралізниця”став Олександр Перцовський, який раніше обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям.

Про це йдеться в повідомленнях Укрзалізниці та уряду.


Перцовського призначили очільником Укрзалізниці строком на 3 роки. Новий глава акціонерного товариства працює в компанії з 2020 року й був дотепер членом правління та відповідав за пасажирський напрям.

Водночас указом Кабміну було звільнено попереднього голову Укрзалізниці Євгена Лященка, який обіймав цю посаду з березня 2023 року. В Укрзалізниці він продовжить свою роботу як член правління.


Також уряд звільнив Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина, які були членами правління АТ “Укрзалізниця”.


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