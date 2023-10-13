Суспільство

Ізраїль цієї ночі обстріляв 750 об’єктів ХАМАС

13 Жовтня 2023 09:56
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війна, ізраїль

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що протягом ночі 13 жовтня завдала авіаударів по близько 750 об’єктах, що належать ХАМАСу та іншим угрупуванням у Секторі Гази.

Про це пише видання The Times of Israel.

Серед цілей були 12 багатоповерхових веж, в яких, за даними ЦАХАЛу, розташовані об’єкти ХАМАСу.

Військові заявляють, що вони також завдали удару по трьох бойовиках ХАМАС, відповідальних за мінометні обстріли Ізраїлю в останні дні.

За даними ЦАХАЛу, їхньою метою був військовий командний центр у місті Газа.

Серед інших цілей — тунелі, військові об’єкти, резиденції високопоставлених членів угруповання, які використовуються як військові командні центри, склади зброї та кімнати зв’язку, повідомляє ЦАХАЛ.


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