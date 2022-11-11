ISW: Зима не приведе до затишшя на війні

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні про стан справ на фронті спростовує думку деяких західних чиновників про те, що зимова погода може призвести до деякого затишшя на війні і таким чином створить можливість для початку переговорів.

Про можливість такого затишшя, зокрема, йшлося у нещодавній публікації телекомпанії NBC News, у якій цитувалися неназвані співробітники оборонних відомств США та інших країн Заходу.

“Уповільнити військовий наступ може осінній і весняний бруд – так само, як несправність або нестача зимової техніки , – заперечують експерти ISW. через логічні труднощі – але не зимова погода”.

При цьому, на думку авторів зведення, “зима може набагато більше зашкодити погано екіпірованим російським військам в Україні, але українські військові, що добре постачаються, навряд чи зупинять контрнаступи через прихід зими”. Навпаки, замерзлий ґрунт може спростити пересування української техніки – і робити це буде простіше, ніж в умовах осінньо-весняного бездоріжжя, вважає ISW.

На його думку, якщо бойові дії й затихнуть, то лише через логістичні труднощі чи досягнення точки кульмінації у кількох кампаніях обох сторін. Експерти ISW додають, що російські війська на більшій частині фронту перейшли до оборони і вже кілька місяців не можуть проводити масштабні наступальні дії в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Про настання ЗСУ, що розвивається, в Херсонській області у зведенні сказано, що українські війська поки що звільняють регіон без розгрому армії РФ, подібного до того, що був під Харковом, а російські військові відступають з правого берега Дніпра зі “збереженням щодо високої боєздатності”.

Втім, автори зведення готували її ще до появи повідомлень про удари по російських військах, що переправляються на лівий берег. Про них експерти ISW не згадують, але відомостей про те, що відбувається в ніч на п’ятницю, немає і в інших авторитетних джерелах.

ISW пише, що “російський відступ займе ще деякий час, і по всій Херсонській області триватимуть бої”. Автори зведення укладають, що ” Україна володіє ініціативою та забезпечує собі у Херсоні значну перемогу”. Тому будь-яке припинення вогню, на думку експертів, “надасть Кремлю такий необхідний йому час для відновлення російських сил”.