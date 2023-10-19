ISW: ЗСУ здійснили рейд на окуповану частину Херсонщини

Окремі підрозділи Збройних сили України 17−18 жовтня здійснили прорив через Дніпро на окуповану частину Херсонської області в районі сіл Олешківської громади. Судячи з реакції російських «воєнкорів», ця операція може бути значнішою, аніж попередні подібні рейди ЗСУ.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.

Російські джерела стверджують, що 17−18 жовтня сили двох українських бригад морської піхоти (ймовірно, підрозділи на рівні рот, уточнює ISW) здійснили штурм через Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області. Геолоковані кадри, опубліковані 18 жовтня, свідчать, що сили ЗСУ просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від міста Херсон та 3 км від річки Дніпро) і до селища Пойма (11 км на схід від міста Херсона та 4 км від річки Дніпро). [Обидва села розташовані в Олешківській громаді Херсонської області]. Один з відомих російських військових блогерів стверджував, що дві українські «штурмові групи» висадилися на східному березі Дніпра та прорвали початкову російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки вдень 17 жовтня. Пізніше «воєнкор» заявив, що російські війська нібито відкинули сили ЗСУ з цих позицій у бік Дніпра. При цьому він визнав, що станом на середину дня 18 жовтня в Піщанівці продовжувала діяти «українська диверсійна група». Крім того, «воєнкор» припустив, що російські війська утримують лише позиції на південній околиці цього населеного пункту. Міністерство оборони Росії також визнало ці українські операції, стверджуючи, що окупанти нібито зупинили чотири українських «ДРГ» поблизу Підстепного (16 км на схід від Херсона) та Пойми. В іншому відомому російському провоєнному пабліку йшлося про те, що ЗСУ зайняли Пойму в ніч з 17 на 18 жовтня.

Аналітики ISW констатують, що російські джерела висловили «явну стурбованість» поточною операцією ЗСУ на східному березі Херсонської області та пишуть про неї як про нібито частину потенційної більшої української операції. Водночас більшість російських заяв про події на східному березі здебільшого походять з одного джерела — від відомого російського «воєнкора», який нещодавно зосередив свою увагу на цій ділянці фронту. Російські джерела характеризують атаку як спробу України розширити «плацдарм» на східному березі та як нібито початковий етап більшої наступальної операції через річку Дніпро. Російський диктатор Володимир Путін на брифінгу для росЗМІ в Китаї так само назвав нову українську операцію у Херсонській області «черговим контрнаступом» і продовжив свою типову риторику, назвавши всі українські наступальні операції невдалими.

Занепокоєння окупантів щодо здатності військ РФ відреагувати на ймовірну наступальну операцію Україну через Дніпро може бути частково пов’язане зі станом російського угруповання сил на лівому березі, нагадує ISW. Російське командування протягом останніх місяців відтягнуло відносно значну кількість «елітних» підрозділів з Херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій РФ у Запорізькій області – оскільки, ймовірно, розглядає Херсонську область як «спокійний сектор». Тож поточний склад окупаційних сил у цьому районі, ймовірно, відносно менш боєздатний. 17 жовтня спікер ОК Південь ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що російські війська продовжують передислокувати підготовлені підрозділи з Херсонського напрямку на Запорізький та східний напрямки. Можливо, російські військові нещодавно розгорнули частини 41-ї загальновійськової армії (Центральний військовий округ РФ) та 810-та бригада морської піхоти (Чорноморський флот) на Херсонському напрямку, однак поки незрозуміло, де саме. Раніше повідомлялося, що контрнаступальні операції ЗСУ на інших ділянках фронту призвели до того, що станом на 22 вересня 810-а бригада була небоєздатною.

Інститут вивчення війни заявляє, що утримується від оцінок масштабів і перспектив поточної операції ЗСУ на східному березі Херсонської області. Станом на цей час аналітики ISW поки не беруться стверджувати, що ЗСУ створили достатній плацдарм на східному березі Херсонської області, який був би придатний для подальшого маневру значних механізованих сил. Однак вони підкреслюють, що найвідоміші російські джерела обговорюють українську операцію на східному березі як більш масштабну, аніж раніше задокументовані тактичні рейди українських сил через Дніпро. ISW продовжуватиме уважно стежити за цією ділянкою фронту та оцінювати зміни контролю над місцевості та реакцію Росії відповідно до своєї постійної політики, дотримуючись принципу не прогнозувати дії України.