ISW: ЗСУ на півдні можуть атакувати другу лінію укріплень Росії

Українські сили досягли нових тактично значущих успіхів на заході Запорізької області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики цитують публікації в ЗМІ, згідно з якими українські сили зараз, ймовірно, просуваються найскладнішою ділянкою російських оборонних позицій.

На кадрах із підтвердженою геолокацією, опублікованих 25 серпня, видно, що українські війська просунулися на 1,5 км у районі Новопрокопівки (13 км на південь від Орєхова). Тоді ж голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українські сили зараз атакують основний комплекс російських оборонних укріплень. Крім того, 26 серпня агентство Reuters писало з посиланням на українського командира, що, на думку ЗСУ, найскладнішу лінію російської оборони в цьому районі прорвано і тепер військові зможуть просуватися швидше.

Українські сили тепер просунулися досить далеко, щоб завдавати ударів наступної серії підготовлених російських оборонних позицій, пише ISW.

Позиції, через які нині просуваються українські війська, складалися з мінних полів та укріплень, для утримання яких російське командування залучило значні сили та техніку. Оборонні укріплення, перед якими зараз стоять українські війська, мабуть, складаються з комплексу протитанкових ровів; “зубів дракона”; і додаткових мінних полів (за ними російські бойові позиції), що дуже схоже на першу російську лінію оборони. Однак ISW передбачає, що ці позиції можуть бути захищені слабше, ніж попередні.

Кожна з ліній російської оборони має кілька рівнів зі своїми передовими і тиловими позиціями, і важливо не плутати тилові зони окремих російських оборонних позицій і російської оборони на півдні України в цілому, звертає увагу ISW.

Ці «лінії» оборони також є умовними тому, що підготовлені Росією позиції в повному обсязі укомплектовані і різняться залежно від ділянки фронту. Наприклад, на південь від зони нинішнього українського наступу Росія підготувала низку додаткових укріплень, хоча російські війська зможуть повною мірою використати ці позиції лише в тому випадку, якщо вони не мають браку особового складу та техніки.