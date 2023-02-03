Політика

ISW: ЗС РФ не здатні завдати поразки ЗСУ на сході України

3 Лютого 2023 09:29
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ISW

Російський президент знову переоцінив потенціал російської армії, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW). У черговому звіті аналітики вказують на відсутність доказів того, що російські збройні сили відновили достатню бойову міць.

В ISW вважають, що ЗС РФ не здатні завдати поразки ЗСУ на сході України та окупувати понад 11 300 кв. км території Донецької області до березня, тобто виконати наказ Путіна.

Нова велика наступальна операція, що очікується до квітня 2023 року, завершиться, швидше за все, передчасно, ще до того, як буде досягнуто суттєвого оперативного впливу.


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