ISW: Росія не зупиниться і продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні

Російські запаси ракет та безпілотників, а також темпи виробництва, ймовірно, не дають змоги РФ завдавати регулярних широкомасштабних ракетних ударів, але, ймовірно, дають змогу завдавати більш послідовних ударів за допомогою дронів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

ISW навів статистику з виготовлення Росією нових ракет, яку оприлюднив 6 листопада представник ГУР Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький. За його даними, у жовтні 2023 року росіяни виготовили 115 високоточних ракет великої дальності. Зокрема, було виготовлено 30 крилатих ракет “Іскандер-М”, 12 крилатих ракет “Іскандер-К”, 20 крилатих ракет “Калібр”, 40 крилатих ракет Х-101, 9 крилатих ракет Х-32 та 4 аеробалістичні ракети “Кинджал”. За його словами, в листопаді російські війська мали в резерві загалом 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет, а в період із серпня до листопада ця кількість збільшилася на 285 ракет.

«Хоча українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська частково відновили свої запаси крилатих ракет, заяви Скібіцького про недавні загальні обсяги російських ракетних резервів і щомісячні темпи виробництва говорять про те, що російські сили не в змозі витримати повторні великомасштабні ракетні удари, які можна порівняти із серією ударів 29 грудня», – йдеться у звіті ISW.

Водночас аналітики наголошують, що Росія може виробляти значно вищими темпами власні безпілотники “Shahed-136/131”, однак лише у разі створення та розширення виробництва цих апаратів в Алабузькій особливій економічній зоні у Республіці Татарстан.

Інститут науки та міжнародної безпеки 13 листопада повідомив, що навіть після одномісячної затримки у виробництві, в період з лютого по жовтень 2023 року, підприємство в Алабузі планує виготовити 1400 безпілотників “Shahed-136”. А до вересня 2025 року загалом планується виготовити 6000 дронів цього типу.

“Таким чином, російські війська, ймовірно, зможуть завдавати більш послідовні удари “Шахедами”, ніж ракетами, про що раніше зазначали українські офіційні особи”, – йдеться у звіті.

Однак, наголошує ISW, Росія не зупиниться і продовжить завдавати широкомасштабних ударів по Україні. На думку аналітиків, серія ударів 29 грудня є результатом кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.

Аналітики вважають, що Росія навмисно накопичувала ракети різних розмірів протягом осені і початку зими 2023 року, аби вдарити по Україні більш різноманітним набором озброєння і застосувати уроки, отримані під час попередніх атак.

«Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії», – вважають в ISW.

Тому експерти Інституту наголосили, що західна допомога залишається життєво важливою для здатності України захищатися від російських ударів, а її припинення, ймовірно, створить умови для розширення російської повітряної кампанії в Україні.