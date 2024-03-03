Політика

ISW: Росія готова ризикувати авіацією

3 Березня 2024 12:39
читать на русском →
ISW
Рештки російського гелікоптера зберігаються на автостоянці торговельного центру Retroville у Києві / Фото Getty Images

Російські війська для досягнення «тактичних переваг» на Авдіївському напрямку готові ризикувати подальшими втратами авіації, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, Збройні сили України від 17 лютого збили 15 російських літаків.

«Попередні втрати літаків спонукали російські війська тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України, але збільшення втрат російської авіації за останні тижні ще не змусило російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації», – вважають аналітики.

За оцінками ISW, «російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі перед захопленням Авдіївки».

«Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб сприяти тактичному просуванню російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літаків», – йдеться у звіті.

За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів протягом двох тижнів не є «незначною» для російської армії, яка, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів «Сухой».


Теги:
Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Березня 2024 14:06

Зеленський: Під завалами будинку в Одесі можуть бути діти
3 Березня 2024 16:06

Кабмін виділив понад мільярда гривень на будівництво ІФС на Запорізькому напрямку
3 Березня 2024 14:50

Середньодобові втрати військ РФ у лютому є найбільшими за час війни – британська розвідка
3 Березня 2024 13:54

На Авдіївському напрямку сили РФ мають “локальні успіхи”
3 Березня 2024 13:10

Ворог обстріляв Мирноград і Покровськ: відомо про шістьох поранених
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки