ISW: Російські “військкори” стали частіше спотворювати інформацію про контрнаступ ЗСУ

Російські військові блогери останнім часом приєдналися до спроб Кремля зобразити контрнаступ ЗСУ як серію нібито невдалих українських атак по всій лінії зіткнення, зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять як приклад публікацію російськими “військорами” 29 липня кадрів, на яких, як вони стверджують, знято розгром російським танком цілої української роти з бронетехніко.

Насправді кадри знято 7 червня і показують, як артилерійські підрозділи військ РФ завдають ударів по колоні ЗСУ.

Російські блогери все частіше і сильніше перебільшують втрати ЗСУ і дедалі менше розповідають про втрати та проблеми російських сил, щоб підтримати версію Кремля, зазначають американські експерти.

Крім того, ISW вважає, що деякі російські блогери змінюють висвітлення українського контрнаступу, побоюючись покарання з боку Кремля після арешту колишнього “міністра оборони” угрупування “ДНР” Гіркіна, який критикував дії Міноборони РФ.