Політика

ISW: Російські “військкори” стали частіше спотворювати інформацію про контрнаступ ЗСУ

30 Липня 2023 10:35
читать на русском →
пропаганда, ISW

Російські військові блогери останнім часом приєдналися до спроб Кремля зобразити контрнаступ ЗСУ як серію нібито невдалих українських атак по всій лінії зіткнення, зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять як приклад публікацію російськими “військорами” 29 липня кадрів, на яких, як вони стверджують, знято розгром російським танком цілої української роти з бронетехніко.

Насправді кадри знято 7 червня і показують, як артилерійські підрозділи військ РФ завдають ударів по колоні ЗСУ.

Російські блогери все частіше і сильніше перебільшують втрати ЗСУ і дедалі менше розповідають про втрати та проблеми російських сил, щоб підтримати версію Кремля, зазначають американські експерти.

Крім того, ISW вважає, що деякі російські блогери змінюють висвітлення українського контрнаступу, побоюючись покарання з боку Кремля після арешту колишнього “міністра оборони” угрупування “ДНР” Гіркіна, який критикував дії Міноборони РФ.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
30 Липня 2023 08:51

Вночі безпілотники атакували Москву. Що відомо

30 Липня 2023 10:10

WSJ: В Саудівській Аравії відбудуться мирні переговори щодо України. Без Росії
30 Липня 2023 09:08

Міноборони Росії повідомило про атаку безпілотників в анексованому Криму
30 Липня 2023 08:58

ПС збили вночі вісім безпілотників ворога
29 Липня 2023 20:09

CNN опублікувала репортаж про українські морські дрони

Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

усі думки