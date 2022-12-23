ISW: Путін звалює відповідальність за невдачі у війні на інших

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні-аналізі зазначає, зокрема, що російський президент Володимир Путін в останніх публічних виступах знову намагався обілити свій образ в очах росіян, переклавши відповідальність за невдачі у війні на інших.

Аналітики ISW нагадують, що Путін останнім часом зробив кілька заяв про те, що Росія нібито хоче якнайшвидше закінчити війну, а з іншого боку, що не бажає інтенсифікувати бойові дії, щоб не збільшувати кількість жертв.

“Обидва ці твердження є частиною скоординованої кампанії Кремля з виправдання дорогої путінської війни в очах внутрішньої аудиторії, яка приносить все більш серйозні жертви задля досягнення нереалістичних цілей Кремля. Російські військові не здобували суттєвих перемог з 3 липня з падіння Лисичанська”, – пише ISW.

Аналітики інституту вважають, що один із тих, на кого Путін звалює провину за невдачі – начальник генштабу Валерій Герасимов, який напередодні вперше після довгої перерви з’явився на екранах у самостійній ролі.

Герасимов виступив перед іноземними військовими аташе і, як пишуть автори зведення, просував ті самі безглузді виправдання війни, що не відповідають реальності: “неонацизм” в Україні та “підготовка Києва до нападу на Донбас і Крим”.

“Кремль утримувався від того, щоб показувати Герасимова публіці, майже десять місяців, до 17 грудня, а тепер, коли скоро піде вже другий рік війни, ймовірно, намагається знову ввести його [у публічний простір] як чергову фігуру, відповідальну за цю війну “, – припускають аналітики Інституту вивчення війни”.