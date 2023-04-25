Політика

ISW: Пригожин відновив деяку довіру Кремля

25 Квітня 2023 08:08
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ISW

Засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію щодо підриву довіри до російських державних військових угруповань, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Пригожин відвідав позиції батальйонів “Потік” та “Олександра Невського”, назвавши їх “мікро-ЧВК” та розкритикував їх поганий стан. Батальйон “Потік” є одним із трьох добровольчих загонів російського “Газпрому” і підпорядковується ПВК “Редут” Міноборони Росії.

Пригожин заявив, що ці підрозділи повинні прикривати фланги “Вагнера” та поцікавився, як вони можуть це робити, не будучи нормально забезпеченими та озброєними.

“Пригожин також розкритикував загальне поширення таких ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що він розглядає ці нові організації як конкурента “Вагнера”, – зазначають в ISW.

Також джерела, пов’язані з “Вагнером”, стверджували, що 24 квітня сили бойовиків Пригожина поставили “Потоку” завдання захищати щойно захоплені позиції, але вони відійшли звідти, що дозволило Збройним силам України повернути території.

У звіті йдеться, що потім особовий склад “Потоку” опублікував відео, де критикує керівництво “Газпрому” та ПВК “Редут” за те, що вони не забезпечили їх необхідним озброєнням. Поскаржилися вони і на вагнерівців, які заборонили їм залишати позиції.

Західні аналітики також зазначають, що звіти військових блогерів і Пригожина вказують на те, що “Вагнер” має владу над компаніями, що належать російському Міноборони, що, у свою чергу, свідчить про те, що Пригожин відновив деяку довіру Кремля.


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