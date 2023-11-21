Політика

ISW: Проти Фінляндії Росія використовує тактику гібридної війни

21 Листопада 2023 07:47
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біженці, кордон, фінляндія

Росія, схоже, використовує свою відому тактику гібридної війни, щоб штучно створити мігрантську кризу на фінському кордоні, і ця тактика спрямована на дестабілізацію НАТО, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Очевидна тактика гібридної війни РФ на російсько-фінському кордоні схожа на створення Росією й Білоруссю кризи на польському кордоні в 2021 році і, ймовірно, так само спрямована на дестабілізацію НАТО. Раніше ISW заявляв, що Кремль уможливив або, можливо, безпосередньо контролював штучне створення Білоруссю мігрантської кризи на кордоні з Польщею у 2021 році, коли білоруські силовики допомогли тисячам мігрантів перетнути білоруський кордон із Польщею. Кремль використав штучно створену кризу 2021 року, щоб неправдиво звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважили, що Кремль, можливо, намагається створити умови в інформаційному просторі для дестабілізації країн НАТО біля російських кордонів і відволікати від війни в Україні.

Аналітики також наголошують, що однією з цілей президента РФ Володимира Путіна під час повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році був розвал НАТО – «ціль, яку він продовжує переслідувати».

Влада Фінляндії закрила чотири прикордонні контрольно-пропускні пункти на кордоні з Росією 18 листопада після того, як фінські прикордонники повідомили, що близько 300 шукачів притулку, в основному з Іраку, Ємену, Сомалі й Сирії, прибули до фінського кордону з Росії від вересня 2023 року.

Гельсінкі стверджує, що російські прикордонники сприяють створенню кризової ситуації, пропускаючи людей до кордону без необхідних документів.

У Кремлі, коментуючи закриття Фінляндією кількох пунктів пропуску, заявили про «русофобську позицію» і відкинули звинувачення фінської сторони щодо дій російських прикордонників.


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