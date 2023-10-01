Політика

ISW: Кремль так і не визначився, які території “приєднала” РФ

1 Жовтня 2023 14:51
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ISW

У російських чиновників та “влади” територій на півдні України, окупованих Росією, досі існує плутанина, які з цих територій тепер є “російськими”, констатують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому зведенні.

Президент РФ Володимир Путін 30 вересня виступив з промовою з нагоди так званого “Дня возз’єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей з Росією”, в якій повторив шаблонну риторику про міжнародну легітимність “референдумів” щодо незаконної російської анексії, ролі Заходу у розв’язанні війни в Україні та про єдність Росії та окупованої України. А “губернатор” Севастополя Михайло Розвожаєв на честь свята розмістив у своєму Telegram-каналі карту, на якій вся територія Криму, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області позначені як російські території, нагадують автори.

Тим часом окупаційна “адміністрація” Херсонської області опублікувала іншу карту, на якій російську територію показано приблизно до лінії фронту в чотирьох нещодавно анексованих регіонах. При цьому заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що війна в Україні триватиме доти, доки “споконвічно російські території не будуть звільнені”, наголошується у зведенні.

“Невиразна заява Медведєва і різні карти окупаційних “влад” свідчать про те, що Кремлю ще належить прояснити, які території, на його думку, він уже анексував чи має намір анексувати”, – наголошують в ISW.


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