Іран близький до створення ядерної зброї

Іран прискорив свою ядерну програму і близький до створення ядерної зброї, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на форумі з безпеки Aspen Security Forum, передає CNN. “За останні тижні і місяці ми побачили, що Іран дійсно просувається вперед у розробці матеріалу, що розщеплюється, який може бути використаний як паливо для ядерної зброї”, – заявив Блінкен.

“Вони, ймовірно, перебувають в одному або двох тижнях від цього”, – заявив держсекретар США. Іран поки що не створив саму зброю, “але ви поєднуєте ці речі разом: матеріал, що розщеплюється, вибуховий пристрій, і у вас є ядерна зброя”, додав він.

США “дуже, дуже уважно” стежать за ознаками того, що Іран працює над створенням бомби, і роблять дипломатичні зусилля, щоб стримати Тегеран, заявив Блінкен.

Раніше новий президент Ірану Масуд Пезешкіан говорив, що хоче звернутися до Заходу, щоб “вивести Іран з ізоляції” і звільнити від міжнародних санкцій. Зокрема, він виступає за відновлення ядерної угоди 2015 року між Іраном і світовими державами.

Іран також заявляє, що веде всі розробки в мирних цілях.