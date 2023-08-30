Спорт

Інвестори “Металіста 1925” повідомили про припинення фінансування

30 Серпня 2023 16:30
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футбол

Голова наглядової ради харківського “Металіста 1925” та засновник АES Group Костянтин Валеулін заявив про припинення фінансування представника української Прем’єр-ліги.

Про це оголосили інвестори клубу, компанія “АES Group”, на офіційному сайті.

Головний інвестор харків’ян зазнав чотирьох ракетних атак за півтора року повномасштабної війни РФ проти України. Фактично всі українські активи AES Group зруйновані.

“Наразі необхідно зібрати Загальні збори засновників клубу та обговорити цю складну ситуацію. АES Group володіє контрольним пакетом акцій, однак є інші засновники, які можуть підхопити нашу ініціативу розвитку клубу та забезпечити його фінансування, або дати інші пропозиції”, – йдеться в заяві.

Інвестор “Металіста 1925” готовий розглянути різні пропозиції. Зокрема, АES Group готова віддати корпоративні права на клуб безкоштовно. Про повне припинення діяльності харків’ян наразі рішення немає.

“Цим повідомленням ми звертаємось до харків’ян усього світу, органів державної влади, представників бізнесу та світової футбольної спільноти. Ми готові до будь-яких пропозицій, від тимчасової продуктивної співпраці до безоплатної передачі корпоративних прав Клубу. “Народжені в бою” це не проєкт одного інвестора, це проєкт майбутнього мирного спортивного відродження Харківського регіону”, – йдеться у повідомлені.


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Інвестори “Металіста 1925” повідомили про припинення фінансування
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