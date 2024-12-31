Політика

Ілон Маск із дня виборів президента США живе на території маєтку Трампа, – NYT
31 Грудня 2024 15:14
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Ілон Маск, трамп
Бізнесмен Ілон Маск та обраний президент США Дональд Трамп / Фото: AP

Бізнесмен Ілон Маск оселився на території маєтку обраного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Там він зняв один із котеджів у листопаді 2024 року, повідомила газета The New York Times, посилаючись на слова джерел.

За інформацією видання, Маск оселився за кілька сотень футів від головного будинку, де живе Трамп. Він мешкає в котеджі під назвою “Banyan”, у якому до цього зупинялися багато друзів і соратників Трампа. Бізнесмен оселився тут у день виборів президента США і разом із Трампом стежив за результатами голосування.

Видання звертає увагу, що завдяки такому сусідству Маск отримує легкий доступ до Трампа. Він обідає разом з обраним президентом США, бере участь у його телефонних розмовах із зарубіжними лідерами (наприклад, із президентом України Володимиром Зеленським) і проводить із Трампом десятки годин. Нещодавно Маск разом із Трампом вечеряли із засновником Amazon Джеффом Безосом. Співробітники Маска, пише NYT, брали участь в обговоренні кандидатів на керівні посади в майбутній адміністрації Трампа.

Оточення обраного президента незадоволене тим, що Ілон Маск постійно перебував у резиденції Трампа, повідомляли в листопаді джерела NBC News. Газета The New York Times пише, що деякі радники незадоволені тим, як сильно Маск впливає на Трампа.

Видання зазначає, що після інавгурації, наміченої на 20 січня, Трамп переїде до Білого дому, і у Маска не буде можливості так часто безпосередньо спілкуватися з президентом.


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